В Нижнем Тагиле спасатели достали пенсионерку из болота в лесу
Происшествия
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
В Нижнем Тагиле спасатели МБУ Центра защиты населения вывели 80-летнюю местную жительницу из болота.
Днём 6 сентября пенсионерка отправилась за грибами в лес около карьера в районе Гальянки и заблудилась. Сигнал о пропаже поступил спасателям в 10 вечера от сына пенсионерки.
Как рассказал начальник поисково-спасательной службы Юрий Миенков, спустя пять часов поисково-спасательная группа обнаружила пропавшую женщину в болоте живой и невредимой. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Днём 6 сентября пенсионерка отправилась за грибами в лес около карьера в районе Гальянки и заблудилась. Сигнал о пропаже поступил спасателям в 10 вечера от сына пенсионерки.
Как рассказал начальник поисково-спасательной службы Юрий Миенков, спустя пять часов поисково-спасательная группа обнаружила пропавшую женщину в болоте живой и невредимой. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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