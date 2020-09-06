В Нижнем Тагиле спасатели достали пенсионерку из болота в лесу

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле спасатели МБУ Центра защиты населения вывели 80-летнюю местную жительницу из болота.Днём 6 сентября пенсионерка отправилась за грибами в лес около карьера в районе Гальянки и заблудилась. Сигнал о пропаже поступил спасателям в 10 вечера от сына пенсионерки.Как рассказал начальник поисково-спасательной службы Юрий Миенков, спустя пять часов поисково-спасательная группа обнаружила пропавшую женщину в болоте живой и невредимой. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.