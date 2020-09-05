В центре Екатеринбурга иномарка врезалась в «скорую»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 7 сентября, в столице Урала на перекрестке 8 Марта – Саперов иномарка врезалась в машину скорой помощи. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург».Как рассказала очевидец происшествия Анна, иномарка не пропустила скорую с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом.В ГИБДД Екатеринбурга корреспонденту veved.ru сообщили, что в результате столкновения транспортных средств никто не пострадал.