Около Новосвердловской ТЭЦ автомобиль перевернулся и задымился
Происшествия
Фото: читательница Е1.RU Дарья
Утром 7 сентября на автодороге между Березовским и Новосвердловской ТЭЦ Lada попала в ДТП, перевернулась и задымилась. На место происшествия приезжали спасатели.
Очевидцы аварии вытащили из окна дымящегося автомобиля девушку, она была без сознания. В результате ДТП парня – водителя Lada – отбросило на задние сиденья. Он находится в тяжелом состоянии.
Как рассказала пришедшая в сознание девушка, они просто ехали по пустой дороге и неожиданно перевернулись.
Очевидцы аварии вытащили из окна дымящегося автомобиля девушку, она была без сознания. В результате ДТП парня – водителя Lada – отбросило на задние сиденья. Он находится в тяжелом состоянии.
Как рассказала пришедшая в сознание девушка, они просто ехали по пустой дороге и неожиданно перевернулись.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В Реже произошло ДТП с участием патрульного автомобиля
02 сентября 2020
02 сентября 2020
В Свердловской области ночью сгорели два автомобиля
02 сентября 2020
02 сентября 2020
В аварии в Екатеринбурге пострадала мотоциклистка
06 сентября 2020
06 сентября 2020
В Краснотурьинске автокран насмерть сбил женщину
31 августа 2020
31 августа 2020
«Вплоть до президента, везде дошли, никто не слышит»: свердловские крестьяне бьют тревогу
Председатель «туберкулезного» совхоза на Урале вцепился за власть, увольняя недовольных. Под угрозой поставки на крупный молочный завод
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
17:48 Дмитрий Махонин и Дмитрий Осипов подписали дорожную карту по взаимодействию «Уралкалия» с промышленным комплексом Прикамья
16:13 Благодаря инициативе жителей в Дзержинском районе Перми отремонтировали междворовую хоккейную коробку
19:12
2/09Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
19:33
1/09Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
09:35
31/08Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
12:48
30/08Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
19:49
29/08Женская акция солидарности проходит в Минске
22:26
27/08Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия