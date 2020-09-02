Около Новосвердловской ТЭЦ автомобиль перевернулся и задымился

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Утром 7 сентября на автодороге между Березовским и Новосвердловской ТЭЦ Lada попала в ДТП, перевернулась и задымилась. На место происшествия приезжали спасатели.Очевидцы аварии вытащили из окна дымящегося автомобиля девушку, она была без сознания. В результате ДТП парня – водителя Lada – отбросило на задние сиденья. Он находится в тяжелом состоянии.Как рассказала пришедшая в сознание девушка, они просто ехали по пустой дороге и неожиданно перевернулись.