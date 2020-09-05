Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром на ЕКАДе фура протаранила отбойник и вылетела с трассы. Авария произошла перед развязкой с Московским трактом.Очевидец ДТП сообщил, что водитель, видимо, уснул и улетел в кювет. На дорогу из грузовика выпали коробки. По словам свидетелей аварии, в них мог находиться ламинат.Как рассказали в ГИБДД, водитель фуры не справился с управлением. В результате аварии он, к счастью, серьезно не пострадал.