На ЕКАДе фура протаранила отбойник
Происшествия
Фото: читатель E1.RU
Сегодня утром на ЕКАДе фура протаранила отбойник и вылетела с трассы. Авария произошла перед развязкой с Московским трактом.
Очевидец ДТП сообщил, что водитель, видимо, уснул и улетел в кювет. На дорогу из грузовика выпали коробки. По словам свидетелей аварии, в них мог находиться ламинат.
Как рассказали в ГИБДД, водитель фуры не справился с управлением. В результате аварии он, к счастью, серьезно не пострадал.
Очевидец ДТП сообщил, что водитель, видимо, уснул и улетел в кювет. На дорогу из грузовика выпали коробки. По словам свидетелей аварии, в них мог находиться ламинат.
Как рассказали в ГИБДД, водитель фуры не справился с управлением. В результате аварии он, к счастью, серьезно не пострадал.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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