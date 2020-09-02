Под Екатеринбургом произошел крупный пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в поселке Зеленый бор на улице Октябрьская, 27 произошел крупный пожар. На территории промышленной площадки горело трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы. Огонь распространился на площадь тысячи квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:21. Пожарным потребовалось более двух часов, чтобы справиться с огнем.
– Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня. Из-за угрозы взрыва масла огнеборцы работали из-за укрытия, – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
В тушении пожара были задействованы 43 спасатели и 11 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.
– Для контроля состояния воздуха в районе пожара работает передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано, – отметили в МЧС.
Открытое горение удалось ликвидировать в 05:49. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:21. Пожарным потребовалось более двух часов, чтобы справиться с огнем.
– Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня. Из-за угрозы взрыва масла огнеборцы работали из-за укрытия, – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
В тушении пожара были задействованы 43 спасатели и 11 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.
– Для контроля состояния воздуха в районе пожара работает передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано, – отметили в МЧС.
Открытое горение удалось ликвидировать в 05:49. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.
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