Под Екатеринбургом произошел крупный пожар

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в поселке Зеленый бор на улице Октябрьская, 27 произошел крупный пожар. На территории промышленной площадки горело трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы. Огонь распространился на площадь тысячи квадратных метров.Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:21. Пожарным потребовалось более двух часов, чтобы справиться с огнем.– Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня. Из-за угрозы взрыва масла огнеборцы работали из-за укрытия, – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.В тушении пожара были задействованы 43 спасатели и 11 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.– Для контроля состояния воздуха в районе пожара работает передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано, – отметили в МЧС.Открытое горение удалось ликвидировать в 05:49. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.