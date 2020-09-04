В Екатеринбурге перевернулся автомобиль с ребенком в салоне

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Дорожно - транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло днем 6 сентября в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Эскадронная – 2 Новосибирская, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.По предварительной информации, водитель автомобиля «Нисан Кашкай», двигаясь по ул. 2-я Новосибирская со стороны ул. Умельцев на перекрестке ул. 2-я Новосибирская-Эскадронная при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «Хундай Акцент». От удара автомашину «Кашкай» перевернуло.В аварии пострадала 5 – летняя девочка - пассажир автомашины «Нисан Кашкай», находившаяся на заднем пассажирском сидении. Ребенок перевозился в детском автокресле, благодаря чему тяжелых травм не получил. С подозрением на сотрясение головного мозга с места аварии девочка доставлена в лечебное учреждение. Транспортные средства получили значительные механические повреждения.Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомашиной «Нисан Кашкай» управлял 34-летний житель Екатеринбурга. По словам мужчины, он не увидел автомобиль, движущийся во встречном направлении, поэтому и произошло столкновение.