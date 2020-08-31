Пенсионер выпал из окна дома в Нижнем Тагиле, когда развешивал бельё

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле на улице Карла Маркса 85-летний мужчина развешивал бельё на балконе, не удержался и выпал из окна.По словам очевидцев, трагедия произошла в воскресенье, 6 сентября, около 12:00.Как сообщили в пресс-службе МВД Свердловской области, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.