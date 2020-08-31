Мужчина в Екатеринбурге на глазах у прохожих избил маленькую девочку

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В субботу, 5 августа, в Екатеринбурге возле дома на улице Сулимова, 45 мужчина на глазах у прохожих избил маленькую девочку.Как рассказала девушка, которая стала очевидцем инцидента, мужчина шёл с ребёнком и поставил ей подножку, после чего девочка упала и заплакала. Затем он начал руками бить её по лицу и что-то кричать. Когда наблюдательница вмешалась и призвала мужчину больше не избивать ребёнка, тот грубо ответил: «Вали отсюда».Через некоторое время девочка обняла обидчика, но очевидица предполагает, что мужчина вынудил её это сделать, поскольку видел, что его снимают.«Он очень грубо себя вёл с ребёнком, хватал её, кричал. Я понимаю, если бы на месте маленькой девочки был взрослый мужик, но когда я такое вижу – я просто в шоке. И что самое страшное: мимо ходили люди, ездили машины, но никто не остановился и не вмешался. Если он так ведёт себя на людях, то что происходит дома?»,- рассказала девушка, увидевшая происходящее.