На трассе Екатеринбург – Тюмень в аварии с КАМАЗом погиб водитель легковушки

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Накануне вечером на 283-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень произошло серьёзное ДТП с участием Peugeot и КАМАЗ. Есть погибший.По предварительным данным, 37-летний водитель Peugeot ехал со стороны Екатеринбурга, стал совершать обгон, но не убедился в безопасности манёвра. На встречной полосе он «лоб в лоб» столкнулся с КАМАЗом.От полученных травм водитель Peugeot скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.