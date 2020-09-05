На трассе Екатеринбург – Тюмень в аварии с КАМАЗом погиб водитель легковушки
Происшествия
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером на 283-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень произошло серьёзное ДТП с участием Peugeot и КАМАЗ. Есть погибший.
По предварительным данным, 37-летний водитель Peugeot ехал со стороны Екатеринбурга, стал совершать обгон, но не убедился в безопасности манёвра. На встречной полосе он «лоб в лоб» столкнулся с КАМАЗом.
От полученных травм водитель Peugeot скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По предварительным данным, 37-летний водитель Peugeot ехал со стороны Екатеринбурга, стал совершать обгон, но не убедился в безопасности манёвра. На встречной полосе он «лоб в лоб» столкнулся с КАМАЗом.
От полученных травм водитель Peugeot скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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