В Екатеринбурге разыскивают пропавшего мужчину
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге без вести пропал 42-летний Михаил Медведев. С 4 сентября его местонахождение неизвестно, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост 186 см, полное телосложение, зелёные глаза, русые волосы, борода и усы. Последний раз его видели в чёрной спортивной куртке, чёрных штанах, чёрных кедах и чёрной кепке.
Если вы видели пропавшего мужчину – сообщите об этом инфоргу поиска Василию по номеру телефона +7 966 702 01 49.
В пресс-группе УМВД по столице Урала добавили, что родственники пропавшего обратились в дежурную часть отдела полиции №15 УМВД. На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориального ОВД. Сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения мужчины.
Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении гражданина, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-15 либо 02.
Приметы: рост 186 см, полное телосложение, зелёные глаза, русые волосы, борода и усы. Последний раз его видели в чёрной спортивной куртке, чёрных штанах, чёрных кедах и чёрной кепке.
Если вы видели пропавшего мужчину – сообщите об этом инфоргу поиска Василию по номеру телефона +7 966 702 01 49.
В пресс-группе УМВД по столице Урала добавили, что родственники пропавшего обратились в дежурную часть отдела полиции №15 УМВД. На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориального ОВД. Сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения мужчины.
Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении гражданина, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-15 либо 02.
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