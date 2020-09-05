В аварии в Екатеринбурге пострадала мотоциклистка

09.24 Воскресенье, 6 сентября 2020
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной произошла авария с участием мотоцикла Yamaha. Есть пострадавшая.

23-летняя девушка-водитель Yamaha рассказала, что ехала в сторону Академического по средней полосе и решила перестроиться в левую полосу, убедившись, что рядом нет автомобилей. Девушка начала совершать манёвр, но слева ручкой мотоцикла задела машину. По её словам, этого автомобиля не было на полосе, поэтому, предполагает девушка, он либо следовал за ней, либо ехал с огромной скоростью.

«Мотоцикл проскользил все авто, упал на левую сторону и улетел на несколько метров вперёд. Я от него оттолкнулась, сгруппировалась и меня просто начало мотать по дороге»,- рассказала пострадавшая Е1.RU.

Мотоциклистку госпитализировали. Обошлось без переломов, но она получила множественные ушибы.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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10:24 В Екатеринбурге разыскивают пропавшего мужчину
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