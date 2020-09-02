На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошла авария
Происшествия
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Сегодня днём в столице Урала на проспекте Космонавтов произошло ДТП. Об этом сообщает один из участников аварии в группе «Инцидент Екатеринбург».
«Ехал в среднем ряду, человек на белой машине, двигаясь за троллейбусом, подрезал и ударил мою машину. Виновник скрылся с места ДТП. Нужны очевидцы или видео с регистратора»,- сообщает Александр Рынцев.
Мужчина сообщает, что ищет свидетелей. По его словам, ДТП произошло в 16:53 рядом с домом №67 на проспекте Космонавтов.
Если вы застали аварию, и у вас есть запись произошедшего – сообщите об этом Александру в сети «ВКонтакте».
«Ехал в среднем ряду, человек на белой машине, двигаясь за троллейбусом, подрезал и ударил мою машину. Виновник скрылся с места ДТП. Нужны очевидцы или видео с регистратора»,- сообщает Александр Рынцев.
Мужчина сообщает, что ищет свидетелей. По его словам, ДТП произошло в 16:53 рядом с домом №67 на проспекте Космонавтов.
Если вы застали аварию, и у вас есть запись произошедшего – сообщите об этом Александру в сети «ВКонтакте».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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