На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошла авария

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня днём в столице Урала на проспекте Космонавтов произошло ДТП. Об этом сообщает один из участников аварии в группе «Инцидент Екатеринбург».«Ехал в среднем ряду, человек на белой машине, двигаясь за троллейбусом, подрезал и ударил мою машину. Виновник скрылся с места ДТП. Нужны очевидцы или видео с регистратора»,- сообщает Александр Рынцев.Мужчина сообщает, что ищет свидетелей. По его словам, ДТП произошло в 16:53 рядом с домом №67 на проспекте Космонавтов.Если вы застали аварию, и у вас есть запись произошедшего – сообщите об этом Александру в сети «ВКонтакте».