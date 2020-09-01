Волонтёры объявили сбор на поиск: в свердловском посёлке пропал пенсионер
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области в посёлке Кедровом пропал 82-летний Фархулла Махмутов. 4 сентября он ушёл в лес и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 178 см, 44 размер обуви, полное телосложение, карие глаза, седые короткие волосы. Был одет в синюю джинсовую куртку, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные галоши и зелёную кепку. С собой носил розовое ведро.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили сбор на поиски Фархуллы Махмутова. Начало сегодня в 16:30. Координаты точки сбора: 57.150080, 60.611027. Всем желающим принять участие в поисках нужно быть одетым в соответствии с лесными условиями. С собой необходимо иметь маски, перчатки, антисептики, сменную одежду и обувь, тёплое питьё и перекус.
Если вы видели пропавшего мужчину или хотите принять участие в его поисках – сообщите об этом инфоргу Анастасии по номеру +7 (982) 457 89 64.
Приметы: рост 178 см, 44 размер обуви, полное телосложение, карие глаза, седые короткие волосы. Был одет в синюю джинсовую куртку, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные галоши и зелёную кепку. С собой носил розовое ведро.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили сбор на поиски Фархуллы Махмутова. Начало сегодня в 16:30. Координаты точки сбора: 57.150080, 60.611027. Всем желающим принять участие в поисках нужно быть одетым в соответствии с лесными условиями. С собой необходимо иметь маски, перчатки, антисептики, сменную одежду и обувь, тёплое питьё и перекус.
Если вы видели пропавшего мужчину или хотите принять участие в его поисках – сообщите об этом инфоргу Анастасии по номеру +7 (982) 457 89 64.
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