В уральском лесу пропала 69-летняя женщина

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В посёлке Фабричное Туринского района Свердловской области без вести пропала 69-летняя Наталья Барабанщикова. 30 августа она ушла в лес и до сих пор не вернулась, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, тёмно-русые короткие волосы, светлые глаза. Последний раз её видели в бежевой куртке, чёрных брюках, белом платке и тёмно-синих резиновых сапогах. С собой в лес женщина брала ведро.Если вы видели пропавшую или хотите принять участие в её поисках – сообщите об этом инфоргу Ольге по номеру +7 (953) 606 98 87.