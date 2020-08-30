В уральском лесу пропала 69-летняя женщина
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В посёлке Фабричное Туринского района Свердловской области без вести пропала 69-летняя Наталья Барабанщикова. 30 августа она ушла в лес и до сих пор не вернулась, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, тёмно-русые короткие волосы, светлые глаза. Последний раз её видели в бежевой куртке, чёрных брюках, белом платке и тёмно-синих резиновых сапогах. С собой в лес женщина брала ведро.
Если вы видели пропавшую или хотите принять участие в её поисках – сообщите об этом инфоргу Ольге по номеру +7 (953) 606 98 87.
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, тёмно-русые короткие волосы, светлые глаза. Последний раз её видели в бежевой куртке, чёрных брюках, белом платке и тёмно-синих резиновых сапогах. С собой в лес женщина брала ведро.
Если вы видели пропавшую или хотите принять участие в её поисках – сообщите об этом инфоргу Ольге по номеру +7 (953) 606 98 87.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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