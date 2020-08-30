На Урале в лобовом столкновении погибла женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне вечером произошло смертельное ДТП на 38-м километре трассы Ачит — Месягутово. Об этом рассказали в ГИБДД по Свердловской области.33-летняя женщина за рулем автомобиля Daewoo Nexia пыталась совершить обгон, однако врезалась в двигающийся по встречной полосе ВАЗ-2114, за рулем которого находился 21-летний парень.В результате ДТП женщина погибла. Вместе с ней в машине также находилась ее 14-летняя дочь. В момент аварии она сидела на переднем пассажирском сидении. Девочку доставили в больницу. Также госпитализировали водителя и двух пассажиров ВАЗ-2114 с травмами различной степени тяжести.Выяснилось, что женщина, находившаяся за рулем Daewoo Nexia, ехала с дочерью в Красноуфимск по семейным делам. За четыре года водительского стажа она ни разу не получала штрафов за нарушение ПДД. В момент аварии женщина с дочерью были пристегнуты ремнями безопасности.У погибшей дома остались ещё двое детей 2013 и 2011 годов рождения. Их судьбу решают сотрудники по делам несовершеннолетних.21-летний парень за рулем ВАЗ-2114 направлялся в деревню Озерки. Он хотел отвезти домой знакомых. По словам молодого человека, встречный автомобиль неожиданно выскочил из-за машины и двигался с большой скоростью. Водитель ВАЗ-2114 вывернул руль и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.— В очередной раз предупреждаем водителей о необходимости строгого соблюдения правил. Нужно избегать на дороге опасных и необдуманных обгонов, а также превышения скорости, — отметили в ГИБДД по Свердловской области.