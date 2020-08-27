Прокуратура Свердловской области проверит сообщения о загрязнении реки Чусовой
Происшествия
Фото: nat-geo.ru
В Свердловской области межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о загрязнении реки Чусовой, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области», - сказали в прокуратуре.
Специалисты займутся отбором пробы воды, проведут исследование для установления причины загрязнения реки и размера ущерба, причиненного окружающей среде. После проверки при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.
«К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области», - сказали в прокуратуре.
Специалисты займутся отбором пробы воды, проведут исследование для установления причины загрязнения реки и размера ущерба, причиненного окружающей среде. После проверки при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.
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