Прокуратура Свердловской области проверит сообщения о загрязнении реки Чусовой

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о загрязнении реки Чусовой, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.«К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области», - сказали в прокуратуре.Специалисты займутся отбором пробы воды, проведут исследование для установления причины загрязнения реки и размера ущерба, причиненного окружающей среде. После проверки при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.