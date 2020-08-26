В Свердловской области на 70% возросло количество наездов на крупных животных

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 70% увеличилось число наездов на крупных животных, об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД ГУ МВД России. В результате 16 таких ДТП погибли четыре человека и ещё 22 получили травмы.«В сравнении с прошлым годом все три показателя выросли – на 167, 100 и 175 %, соответственно» - сказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Так, накануне вечером на автодороге «Екатеринбург-Шадринск-Курган» водитель «Nissan X-Trail» сбил лося. В результате пострадали 48-летний водитель, 63-летняя женщина и 23-летний молодой человек. Их госпитализировали в больницы Екатеринбурга.В ГИБДД после произошедшего рассмотрят вопрос о необходимости установки знаков, предупреждающих о возможном появлении на дороге диких животных.