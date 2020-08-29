Еще 121 свердловчанин заболел коронавирусом
Происшествия
Фото: nedugamnet.ru
В Свердловской области коронавирусом заболел еще 121 человек. Всего в регионе зафиксировано 25 668 случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+58), Арамильского городского округа, Асбеста, Березовского, Байкаловского района, Верхней Салды, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Первоуральска, Рефтинского, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Ирбита, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа.
Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ. 317 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 57 пациентов. Всего в регионе вылечились уже 20 129 человек.
За сутки зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 466.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+58), Арамильского городского округа, Асбеста, Березовского, Байкаловского района, Верхней Салды, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Первоуральска, Рефтинского, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Ирбита, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа.
Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ. 317 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 57 пациентов. Всего в регионе вылечились уже 20 129 человек.
За сутки зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 466.
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