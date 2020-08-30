На перекрестке в Екатеринбурге столкнулись две иномарки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне вечером в Екатеринбурге на перекрестке Тверитина – Луначарского столкнулись две иномарки. По предварительным данным, у водителя одного из автомобилей случился приступ эпилепсии.Nissan Qashqai, за рулем которого находилась женщина, стоял на перекрестке перед стоп-линией, дожидаясь зеленого сигнала светофора. Неожиданно сзади в машину въехал мужчина за рулем Chevrolet Niva. В результате столкновения Nissan отлетел на три метра за стоп-линию.Как рассказала женщина-водитель, у мужчины был какой-то приступ. Сам водитель Chevrolet сообщил, что ехал с Верхней Салды и утомился, а когда очнулся, произошло ДТП.В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что водитель Chevrolet двигался по Луначарского в сторону Тверитина, где и столкнулся с Nissan. В результате аварии мужчина c черепно-мозговой травмой был госпитализирован в ГКБ №36. По предварительным данным, у водителя случился приступ эпилепсии.