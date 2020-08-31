В Екатеринбурге на улице Краснолесья в ДТП пострадал ребенок

19.32 Среда, 2 сентября 2020
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на улице Краснолесья произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок, об этом рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.

Авария случилась сегодня около 13:00.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Mersedes», двигаясь по улице Краснолесья со стороны улицы Чкалова, допустил столкновение со стоящей впереди автомашиной «Kia Rio», за рулем которой находилась 37-летняя женщина. В момент инцидента она остановилась перед регулируемым пешеходным переходом в ожидании разрешающего сигнала светофора», - сказали в ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем «Mersedes» был 37 летний мужчина. По его словам, перед столкновением его отвлек сын, который находился на заднем сидении автомобиля. В «Kia» находились двое несовершеннолетних детей. Двухлетний ребенок не пострадал, а у пятилетнего врачи обнаружили ушибы головы.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства произошедшего.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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