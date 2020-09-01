Ураганный ветер в Екатеринбурге продолжает валить деревья и переворачивать строительные конструкции

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Обещанный синоптиками ураганный ветер пришел в столицу Среднего Урала 2 сентября. Сообщения о последствиях ураганного ветра появляются в социальных сетях.Так, в многоэтажном доме на улице Энергостроителей порывом ветра оторвало фрагмент крыши. Об этом сообщил паблик «Инцидент Екатеринбург». По словам местного жителя, карнизы на крыше дома были заменены на новые на прошлой неделе.Кроме того, появились сообщения о том, что на улице Посадской во дворе на машину упало дерево, то же самое случилось на улице Ткачей. Еще одно дерево упало на перекрестке улиц Бебеля и Пехотинцев. Несколько упавших деревьев повредили машины во дворе на улице Ломоносова.Во дворе дома на улице Циолковского 38/1 ветер снес ограждение площадки с мусорными контейнерами, а на Суходольской улице из-за ветра упала остановка общественного транспорта.Напомним, что ранее в региональном управлении МЧС было объявлено, что 2 сентября Свердловскую область в течение дня ожидают сильные дожди, грозы, с порывами ветра до 20 метров в секунду.