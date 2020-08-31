В Екатеринбурге первоклассник с инвалидностью выпал из окна школы

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Первоклассник с ограниченными возможностями здоровья выпал из окна третьего этажа школы № 9 в Екатеринбурге. Прокуратура начала проверку инцидента, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства в среду.«Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с падением из окна образовательного учреждения ребенка с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в сообщении ведомства.По предварительной информации, ребенок находился на уроке музыки в актовом зале, и сидел рядом с учителем. Когда педагог отвлеклась на остальных детей, мальчик выпал из окна, которое открыли для проветривания помещения.«Ребенок 2013 года рождения является лицом с ограниченными возможностями здоровья. Семья на профилактических учетах не состоит. Видимых повреждений на ребенке не выявлено, мальчик госпитализирован в детскую городскую больницу для проведения медицинского обследования», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.