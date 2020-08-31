Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Вечером, 1 сентября, в Реже произошло ДТП с участием патрульного автомобиля сотрудников ДПС.Около 21:00 патрульный автомобиль ГИБДД приехал на место аварии. Когда инспектор вышел из автомобиля, возможно, забыл поставить машину на ручник, и она покатилась. Полицейскому пришлось бежать следом за автомобилем, чтобы его остановить.«Наряд ДПС приехал на ДТП и не поставил «патрульку» на ручник. Машина укатилась», - написал очевидец происшествия Сергей в сообществе «Инцидент Екатеринбург».Автомобиль остановился, врезавшись в дорожный знак. Пострадавших не было.