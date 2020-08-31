В Реже произошло ДТП с участием патрульного автомобиля
Происшествия
Фото: скриншот с видео сообщества "Инцидент Екатеринбург"
Вечером, 1 сентября, в Реже произошло ДТП с участием патрульного автомобиля сотрудников ДПС.
Около 21:00 патрульный автомобиль ГИБДД приехал на место аварии. Когда инспектор вышел из автомобиля, возможно, забыл поставить машину на ручник, и она покатилась. Полицейскому пришлось бежать следом за автомобилем, чтобы его остановить.
«Наряд ДПС приехал на ДТП и не поставил «патрульку» на ручник. Машина укатилась», - написал очевидец происшествия Сергей в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Автомобиль остановился, врезавшись в дорожный знак. Пострадавших не было.
Около 21:00 патрульный автомобиль ГИБДД приехал на место аварии. Когда инспектор вышел из автомобиля, возможно, забыл поставить машину на ручник, и она покатилась. Полицейскому пришлось бежать следом за автомобилем, чтобы его остановить.
«Наряд ДПС приехал на ДТП и не поставил «патрульку» на ручник. Машина укатилась», - написал очевидец происшествия Сергей в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Автомобиль остановился, врезавшись в дорожный знак. Пострадавших не было.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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