Управляющая компания в Кушве выплатит 200 тысяч рублей упавшей в подъезде девочке

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Управляющую компанию «Родник» в Кушве обязали выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу девочки, которая упала в подъезде жилого дома в посёлке Баранчинский.Инцидент произошёл в октябре 2019 года. Тогда мужчина с двумя детьми спускался из своей квартиры на третьем этаже. Его дочка оступилась и упала в межэтажный проём на подоконник второго этажа. В результате этого она получила травму головы и переломы. Девочке провели операцию, и только недавно она с трудом начала ходить.Прокурор Кушвы обратился с иском в Кушвинский городской суд. Он просил взыскать в пользу девочки компенсацию морального вреда в сумме 200 тысяч рублей, однако решением суда первой инстанции с УК было взыскано только 80 тысяч рублей. Затем истец и ответчик обратились в Свердловский областной суд. Сумма возросла до 200 тысяч рублей.