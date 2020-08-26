Управляющая компания в Кушве выплатит 200 тысяч рублей упавшей в подъезде девочке
Происшествия
Фото: РИА Новости
Управляющую компанию «Родник» в Кушве обязали выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу девочки, которая упала в подъезде жилого дома в посёлке Баранчинский.
Инцидент произошёл в октябре 2019 года. Тогда мужчина с двумя детьми спускался из своей квартиры на третьем этаже. Его дочка оступилась и упала в межэтажный проём на подоконник второго этажа. В результате этого она получила травму головы и переломы. Девочке провели операцию, и только недавно она с трудом начала ходить.
Прокурор Кушвы обратился с иском в Кушвинский городской суд. Он просил взыскать в пользу девочки компенсацию морального вреда в сумме 200 тысяч рублей, однако решением суда первой инстанции с УК было взыскано только 80 тысяч рублей. Затем истец и ответчик обратились в Свердловский областной суд. Сумма возросла до 200 тысяч рублей.
Инцидент произошёл в октябре 2019 года. Тогда мужчина с двумя детьми спускался из своей квартиры на третьем этаже. Его дочка оступилась и упала в межэтажный проём на подоконник второго этажа. В результате этого она получила травму головы и переломы. Девочке провели операцию, и только недавно она с трудом начала ходить.
Прокурор Кушвы обратился с иском в Кушвинский городской суд. Он просил взыскать в пользу девочки компенсацию морального вреда в сумме 200 тысяч рублей, однако решением суда первой инстанции с УК было взыскано только 80 тысяч рублей. Затем истец и ответчик обратились в Свердловский областной суд. Сумма возросла до 200 тысяч рублей.
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