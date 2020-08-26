В Екатеринбурге из горящего здания эвакуировали 30 человек
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге загорелась квартира в жилом 13-этажном доме на улице Просторной. Из здания эвакуировали 30 человек, передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
На месте происшествия работали три единицы техники и девять человек личного состава. Установлено, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на третьем этаже.
В результате пожара никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
На месте происшествия работали три единицы техники и девять человек личного состава. Установлено, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на третьем этаже.
В результате пожара никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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