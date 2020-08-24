В Свердловской области обнаружили ещё 117 случаев COVID-19

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано ещё 117 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25 432 человек.Диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+46), Артинского городского округа, Асбеста, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Нижнего Тагила, Ревды, Качканара, Кировграда, Нижней Туры, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Сухого Лога, а также у одного жителя другого региона РФ.Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 276. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Выписано 53 человека. Общее число вылечившихся достигло 20022. Зарегистрировано ещё четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число умерших достигло 454.