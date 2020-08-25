В День знаний в Екатеринбурге «заминировали» школы и садики

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Сегодня, 1 сентября, сотрудники управления МЧС по Свердловской области получили письмо с сообщением о минировании 20-ти детских садов и школ Екатеринбурга. Об этом сообщает портал 66.RU.Как сообщили изданию в департаменте образования, к ним информация о заложенных бомбах поступила из «Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службы» (ЕДДС). К 8.30 все школы и садики, указанные в сообщении, были проверены. «Сообщение, конечно же, оказалось ложным», — подвели итог в департаменте.По словам представителя департамента, на работу школ лжеминеры не повлияли — проверки закончились до того, как в учреждения пришли родители с детьми.В ГУ МЧС отказались комментировать как письмо, так и ситуацию. В ГУ МВД пообещали дать комментарий только после завершения проверки.