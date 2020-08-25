15 человек оказались на улице из-за пожара в жилом доме в Екатеринбурге

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошёл пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Восстания. Спасатели эвакуировали из здания 15 человек.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 02:15. На место отправились четыре единицы техники и 14 человек личного состава.Установлено, что источник возгорания находился в подвальном помещении дома. В результате пожара никто не пострадал.«В 02:26 огонь локализован, в 02:29 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:03»,- рассказали в пресс-службе.