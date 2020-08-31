Жителя Екатеринбурга обвиняют в хищении денег у пенсионерки

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который под видом проверки пожарных извещателей похитил у пенсионерки денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, обвиняемый, ранее судимый за аналогичное преступление, 7 июля пришёл в квартиру к пенсионерке и представился сотрудником организации, занимающейся проверкой дымовых пожарных извещателей. За свою «работу» он потребовал 5000 рублей, сколько потерпевшая ему и дала. Когда женщина ушла на кухню, обвиняемый достал из шкафа в спальне её кошелек и забрал 30 000 рублей.Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).«После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Наиболее строгим наказанием, предусмотренным санкцией статей, является лишение свободы сроком до 5 лет за каждое из совершенных преступлений»,- рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.