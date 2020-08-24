Заражены свыше 15,5 тысяч екатеринбуржцев: обновлена карта распространения COVID-19 по Среднему Уралу
Происшествия
Фото: interfax.ru
С начала пандемии COVID-19 заразились 15 554 жителя Екатеринбурга. Такие данные обозначены в обновлённой карте распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области.
В пятёрку лидеров по количеству случаев заражения COVID-19 в регионе также вошли: Нижний Тагил ‒ 1 529 человек (+3), Первоуральск ‒ 675 (+2), Верхняя Пышма ‒ 675 (+3) и Берёзовский‒ 461 (+1).
Меньше всего COVID-19 задел жителей Пелыма (там один подтверждённый случай заражения). Таборы остаются белой территорией на карте (это означает, что там нет ни одного больного коронавирусом).
В пятёрку лидеров по количеству случаев заражения COVID-19 в регионе также вошли: Нижний Тагил ‒ 1 529 человек (+3), Первоуральск ‒ 675 (+2), Верхняя Пышма ‒ 675 (+3) и Берёзовский‒ 461 (+1).
Меньше всего COVID-19 задел жителей Пелыма (там один подтверждённый случай заражения). Таборы остаются белой территорией на карте (это означает, что там нет ни одного больного коронавирусом).
Обновлена карта распространения коронавируса на Среднем Урале
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