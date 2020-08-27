Житель Екатеринбурга с ножом напал на мужчину, который попросил его убрать за своей собакой

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Жителя Екатеринбурга обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, попросившего подсудимого на улице убрать за своим питомцем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Установлено, что 25 января 2020 года потерпевший решил подкачать колёса своего автомобиля возле дома № 34 на Восточной. Делая это, он увидел пару, которая выгуливала на поводке собаку. Потерпевший вежливо спросил, убирают ли они за своим питомцем, на что мужчина с собакой отреагировал весьма неадекватно, он начал выражаться нецензурной бранью и достав предмет, похожий на нож, направил его в сторону потерпевшего.Потерпевший такой реакции не ожидал. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, достал газовый баллон, распылил струю газа в сторону нападавшего и убежал домой.Когда мужчина забежал в квартиру, он увидел, что на автомобиле сработала сигнализация. Он вышел из дома и подошёл к женщине, та резко схватила его за обе руки и стала удерживать. В этот момент подбежал её супруг и нанес потерпевшему удар предметом, похожим на нож, в правый бок в область ребер.Мужчину с колото-резанным ранением госпитализировали в больницу.Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Тагильцеву наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего свыше 190 тысяч рублей в счёт возмещения материального ущерба, утраченного заработка и компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.