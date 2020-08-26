В Нижнем Тагиле из окна дома выпала семилетняя девочка

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле из окна дома на улице Зари выпал ребёнок. Инцидент произошёл накануне, 30 августа. Мама девочки ушла на работу, а та осталась дома одна.Установлено, что в квартире проживает женщина, которая одна воспитывает семилетнюю дочь. Недавно тагильчанка была замечена во время употребления спиртного. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», женщина привлекалась к административной ответственности.Девочка упала с первого этажа. В результате этого она получила травмы и была госпитализирована.