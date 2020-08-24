На Урале задержали сбежавшего осужденного

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГУФСИН задержали сбежавшего на севере Свердловской области осужденного ИК-53. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В Верхотурье 29 августа в 19:45 в ИК-53 во время обхода в отряде сотрудники учреждения выявили отсутствие осужденного-поселенца Кирилла Андреевича Енакия 1996 года рождения. Он был приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.Ранее гражданин проживал в городе Полевской. Сотрудники ГУФСИН оперативно организовали розыскные мероприятия, были выставлены временные розыскные посты.Гражданина задержали 31 августа на севере области. Сейчас проводится проверка. Осужденному теперь грозит новый срок за побег.