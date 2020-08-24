На Урале задержали сбежавшего осужденного
Происшествия
Фото: E1.ru
Сотрудники ГУФСИН задержали сбежавшего на севере Свердловской области осужденного ИК-53. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Верхотурье 29 августа в 19:45 в ИК-53 во время обхода в отряде сотрудники учреждения выявили отсутствие осужденного-поселенца Кирилла Андреевича Енакия 1996 года рождения. Он был приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Ранее гражданин проживал в городе Полевской. Сотрудники ГУФСИН оперативно организовали розыскные мероприятия, были выставлены временные розыскные посты.
Гражданина задержали 31 августа на севере области. Сейчас проводится проверка. Осужденному теперь грозит новый срок за побег.
В Верхотурье 29 августа в 19:45 в ИК-53 во время обхода в отряде сотрудники учреждения выявили отсутствие осужденного-поселенца Кирилла Андреевича Енакия 1996 года рождения. Он был приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Ранее гражданин проживал в городе Полевской. Сотрудники ГУФСИН оперативно организовали розыскные мероприятия, были выставлены временные розыскные посты.
Гражданина задержали 31 августа на севере области. Сейчас проводится проверка. Осужденному теперь грозит новый срок за побег.
Последние дни августа в Свердловской области будут теплыми
28 августа 2020
28 августа 2020