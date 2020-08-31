Открытое горение в цехе «СМАКа» в Екатеринбурге ликвидировано
Происшествия
Фото: МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге пожарные ликвидировали открытое горение в цехе хлебомакаронного комбината «СМАК». Сейчас проводятся работы по проливке и разборке сгоревших конструкций.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что быстрому распространению огня по вентиляционным коробам на чердак способствовали конструктивные особенности здания. Дело в том, что цех построен в 1927 году с пустотными перекрытиями и деревянными перегородками.
Отмечается, что на начальном этапе тушения пожара было недостаточное давление в водопроводной сети. Позднее специалисты Водоканала увеличили давление.
Площадь пожара составила 800 квадратным метров. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли цеха. В здании цеха также находилось масло для розжига печей. Пожарные приняли все меры, чтобы не допустить возгорания масла.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что быстрому распространению огня по вентиляционным коробам на чердак способствовали конструктивные особенности здания. Дело в том, что цех построен в 1927 году с пустотными перекрытиями и деревянными перегородками.
Отмечается, что на начальном этапе тушения пожара было недостаточное давление в водопроводной сети. Позднее специалисты Водоканала увеличили давление.
Площадь пожара составила 800 квадратным метров. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли цеха. В здании цеха также находилось масло для розжига печей. Пожарные приняли все меры, чтобы не допустить возгорания масла.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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