Открытое горение в цехе «СМАКа» в Екатеринбурге ликвидировано

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пожарные ликвидировали открытое горение в цехе хлебомакаронного комбината «СМАК». Сейчас проводятся работы по проливке и разборке сгоревших конструкций.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что быстрому распространению огня по вентиляционным коробам на чердак способствовали конструктивные особенности здания. Дело в том, что цех построен в 1927 году с пустотными перекрытиями и деревянными перегородками.Отмечается, что на начальном этапе тушения пожара было недостаточное давление в водопроводной сети. Позднее специалисты Водоканала увеличили давление.Площадь пожара составила 800 квадратным метров. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли цеха. В здании цеха также находилось масло для розжига печей. Пожарные приняли все меры, чтобы не допустить возгорания масла.К счастью, в пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.