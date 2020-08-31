Пожар на хлебокомбинате «СМАК» в Екатеринбурге локализован

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге локализован пожар в цехе на территории хлебомакаронного комбината «СМАК». Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, борьба с огнем продолжается изнутри здания и на кровле. На месте пожара работают 83 человека и 18 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.– Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации, удалось своевременно обнаружить возгорание и до прибытия пожарных организовать эвакуацию людей из здания цеха. Были эвакуированы 250 человек. Причина пожара устанавливается, на месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, – добавили в МЧС.