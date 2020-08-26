На ЖБИ 70-летний водитель сбил подростка
Происшествия
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Накануне вечером в Екатеринбурге на ЖБИ 70-летний мужчина за рулем иномарки сбил подростка. ДТП произошло около 20:30.
14-летний подросток переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора, когда его сбил автомобиль. Мальчика доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей носа. По предварительной информации, в момент ДТП он был с мамой.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, за рулем автомобиля был 70-летний мужчина со стажем вождения 11 лет. Приближаясь к пешеходному переходу, он увидел, что все пешеходы стоят, поэтому решил продолжить движение.
Все причины произошедшей аварии будут выяснены в ходе дознания. Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов соблюдать ПДД и скоростной режим, а также быть предельно внимательными на пешеходных переходах.
14-летний подросток переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора, когда его сбил автомобиль. Мальчика доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей носа. По предварительной информации, в момент ДТП он был с мамой.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, за рулем автомобиля был 70-летний мужчина со стажем вождения 11 лет. Приближаясь к пешеходному переходу, он увидел, что все пешеходы стоят, поэтому решил продолжить движение.
Все причины произошедшей аварии будут выяснены в ходе дознания. Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов соблюдать ПДД и скоростной режим, а также быть предельно внимательными на пешеходных переходах.
В Екатеринбурге подростки разбились на угнанном автомобиле. За рулем был 15-летний школьник
26 августа 2020
26 августа 2020
В Екатеринбурге водитель иномарки сбил четырёх детей
27 августа 2020
27 августа 2020
На ЕКАД произошло смертельное ДТП
27 августа 2020
27 августа 2020
В Екатеринбурге столкнулись Renault и BMW. Есть пострадавшие
30 августа 2020
30 августа 2020