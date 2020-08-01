В Качканаре разыскивают пропавшего пенсионера

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Качканаре в Свердловской области разыскивают без вести пропавшего 79-летнего Леонида Кобякова. В субботу, 29 августа, он ушёл в неизвестном направлении, после чего его местонахождение неизвестно.Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», у мужчины возможная потеря памяти, и он нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, карие глаза, русые с проседью волосы. В день исчезновения был одет в серую рубашку, красную рубашку, тёмно-синее трико с лампасами и серую фуражку.Если вы знаете, где находится мужчина – сообщите об этом по номеру +7 (904) 547 27 43 (Лариса).