В Качканаре разыскивают пропавшего пенсионера
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Качканаре в Свердловской области разыскивают без вести пропавшего 79-летнего Леонида Кобякова. В субботу, 29 августа, он ушёл в неизвестном направлении, после чего его местонахождение неизвестно.
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», у мужчины возможная потеря памяти, и он нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, карие глаза, русые с проседью волосы. В день исчезновения был одет в серую рубашку, красную рубашку, тёмно-синее трико с лампасами и серую фуражку.
Если вы знаете, где находится мужчина – сообщите об этом по номеру +7 (904) 547 27 43 (Лариса).
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», у мужчины возможная потеря памяти, и он нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, карие глаза, русые с проседью волосы. В день исчезновения был одет в серую рубашку, красную рубашку, тёмно-синее трико с лампасами и серую фуражку.
Если вы знаете, где находится мужчина – сообщите об этом по номеру +7 (904) 547 27 43 (Лариса).
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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