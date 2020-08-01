В Екатеринбурге загорелся фитнес-клуб «Bright Fit»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге произошёл пожар в фитнес-центре, расположенном на улице 8 марта, 128А. Из здания до прибытия спасателей эвакуировались 40 человек.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 14:17. На место ЧП отправились шесть единиц техники и 13 человек личного составаУстановлено, что пожар произошёл в помещении на цокольном этаже четырёхэтажного здания. Там горело оборудование в парилке фитнес-центра. Площадь пожара составила 10 квадрантных метров. С огнём пожарные справились за 28 минут.В результате произошедшего никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.