В Екатеринбурге загорелся фитнес-клуб «Bright Fit»
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге произошёл пожар в фитнес-центре, расположенном на улице 8 марта, 128А. Из здания до прибытия спасателей эвакуировались 40 человек.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 14:17. На место ЧП отправились шесть единиц техники и 13 человек личного состава
Установлено, что пожар произошёл в помещении на цокольном этаже четырёхэтажного здания. Там горело оборудование в парилке фитнес-центра. Площадь пожара составила 10 квадрантных метров. С огнём пожарные справились за 28 минут.
В результате произошедшего никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 14:17. На место ЧП отправились шесть единиц техники и 13 человек личного состава
Установлено, что пожар произошёл в помещении на цокольном этаже четырёхэтажного здания. Там горело оборудование в парилке фитнес-центра. Площадь пожара составила 10 квадрантных метров. С огнём пожарные справились за 28 минут.
В результате произошедшего никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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