Екатеринбуржец год жил в квартире с телом своей умершей матери

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

На Уралмаше в Екатеринбурге в доме на Ильича, 71д мужчина на протяжении года жил в одной квартире с трупом своей матери. По словам соседей погибшей, все это время в квартире проживал мужчина, который сторонился людей.«Женщину начали искать соседи. Слишком долго она не попадала в их поле зрения. Когда жилище вскрыли, было обнаружено уже мумифицированное тело. Правоохранителям удалось установить личность женщины. Это местная жительница 1935 года рождения. Также установлена личность мужчины, который все это время жил с мумифицированным телом. Это местный житель 1985 года рождения. Он приходился умершей сыном»,- рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Также он отметил, что мужчина состоял на учёте у врачей, практически не разговаривал и не чувствовал запахи. По словам соседей, сын скончавшейся женщины появился в квартире где-то полтора года назад. Он ходил в оборванной одежде, и вид у него был неопрятным.Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.