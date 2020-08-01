В Богдановиче пропал мужчина с возможной потерей памяти

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Богдановиче в Свердловской области разыскивают без вести пропавшего 59-летнего Ивана Моторкина. 19 августа его видели в последний раз, с тех пор местонахождение мужчины неизвестно.Приметы: рост 165 см, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы. Особые приметы: тату на правой и левой кистях.Как передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи. Кроме того, у него возможная потеря памяти.Если вы узнаёте пропавшего мужчину и знаете,где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Светлане по телефону +7 (963) 440 51 05.