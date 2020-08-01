В России COVID-19 заразились свыше 990 тысяч человек
Происшествия
Фото: ТАСС
За последние сутки в России выявлено 4 980 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 68 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 599 человек.
Больше всего заражённых в Москве (695 человек), Санкт-Петербурге (186), Московской (165), Нижегородской (143) и Ростовской (134) областях.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 990 326 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 093 летальных исхода, выздоровело 806 982 человека.
Больше всего заражённых в Москве (695 человек), Санкт-Петербурге (186), Московской (165), Нижегородской (143) и Ростовской (134) областях.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 990 326 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 093 летальных исхода, выздоровело 806 982 человека.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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