В Екатеринбурге за сутки коронавирус обнаружили у 64 человек

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

По данным на 30 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зафиксировали 64 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это больше половины из числа новых случаев на Среднем Урале.За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 120 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25196 человек. 89 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести – 158, остальные – в удовлетворительном.Выписано 55 человек. Общее число выписанных достигло 19911.