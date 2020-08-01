В Екатеринбурге за сутки коронавирус обнаружили у 64 человек
Происшествия
Фото: РИА Новости
По данным на 30 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зафиксировали 64 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это больше половины из числа новых случаев на Среднем Урале.
За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 120 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25196 человек. 89 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести – 158, остальные – в удовлетворительном.
Выписано 55 человек. Общее число выписанных достигло 19911.
За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 120 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25196 человек. 89 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести – 158, остальные – в удовлетворительном.
Выписано 55 человек. Общее число выписанных достигло 19911.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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