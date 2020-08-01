Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 120 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25196 человек.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+64), Артинского городского округа, Асбеста, Березовского, Волчанска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа.Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 158. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Выписано 55 человек. Общее число выписанных достигло 19911.