Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус

12.48 Воскресенье, 30 августа 2020
Происшествия
Фото: РИА Новости
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 120 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25196 человек.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+64), Артинского городского округа, Асбеста, Березовского, Волчанска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа.

Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 158. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 55 человек. Общее число выписанных достигло 19911.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости

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12:58 В Екатеринбурге за сутки коронавирус обнаружили у 64 человек
12:53 Число вылечившихся от COVID-19 свердловчан превысило 19,9 тысяч
12:48 Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
12:27 Волейболистки «Уралочки» проиграли «Ак Барсу»
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10:59 45 тысяч человек посетили форум «Армия-2020» в Екатеринбурге
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15:52 Власти планируют ликвидировать уличные детские батуты в Екатеринбурге
15:18 Более 30 спасателей тушили пожар в Лицее №128 в Екатеринбурге
14:56 В Свердловской области ищут 71-летнюю пенсионерку
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