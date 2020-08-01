Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
Происшествия
Фото: РИА Новости
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 120 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25196 человек.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+64), Артинского городского округа, Асбеста, Березовского, Волчанска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа.
Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 158. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 55 человек. Общее число выписанных достигло 19911.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+64), Артинского городского округа, Асбеста, Березовского, Волчанска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа.
Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 158. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 55 человек. Общее число выписанных достигло 19911.