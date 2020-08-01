В Екатеринбурге столкнулись Renault и BMW. Есть пострадавшие

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Накануне вечером в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Коммунистической и Бакинских Комиссаров произошла авария с участием Renault Symbol и BMW 525. Есть пострадавшие.По предварительным данным, водитель Renault Symbol на «зелёный» начал поворачивать на регулируемом перекрёстке налево, но не уступил дорогу автомобилю BMW 525, который двигался по прямой во встречном направлении.В результате аварии пострадали 36-летний водитель и 33-летняя женщина-пассажир Renault Symbol. У них ушибы. В BMW пострадала 24-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении. Она получила черепно-мозговую травму и рваную рану левой голени.За рулём BMW находился 22-летний водитель со стажем четыре года. В течение этого времени он 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, но часть штрафов у него оказались неоплаченными. Сейчас водителя привлекут к ответственности по ст.20.25 КоАП РФ за неуплату административных штрафов.Стаж управления транспортным средством у водителя Renault составляет 12 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.Как уточнили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, причины аварии выяснят в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.