Движение трамваев по Ленина в Екатеринбурге откроют раньше запланированного
Происшествия
В Екатеринбурге на три дня раньше запланированного откроют движение трамваем по проспекту Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».
Так, трамваи № 2, 6, 7, 13, 15, 18, 23, 26 и 32 вернутся к прежнему маршруту уже завтра, 28 августа, с 5:00.
Ограничения вводились из-за проведения ремонта трамвайных путей на проспекте Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Красноармейской.
Так, трамваи № 2, 6, 7, 13, 15, 18, 23, 26 и 32 вернутся к прежнему маршруту уже завтра, 28 августа, с 5:00.
Ограничения вводились из-за проведения ремонта трамвайных путей на проспекте Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Красноармейской.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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