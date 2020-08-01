На парковке возле цирка в Екатеринбурге задымился автомобиль
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге у здания цирка сегодня была зафиксирована вспышка паров бензина в легковом автомобиле, стоящем на парковке.
Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, спасатели установили, что причиной инцидента стала утечка горюче-смазочных материалов из пластиковой канистры, которая находилась в багажнике автомобиля.
В результате произошедшего повреждения получила обшивка багажника. Кроме того, произошла деформация кузова. Водителя с ожогами госпитализировали в больницу для осмотра.
Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, спасатели установили, что причиной инцидента стала утечка горюче-смазочных материалов из пластиковой канистры, которая находилась в багажнике автомобиля.
В результате произошедшего повреждения получила обшивка багажника. Кроме того, произошла деформация кузова. Водителя с ожогами госпитализировали в больницу для осмотра.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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