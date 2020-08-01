На ЕКАД произошло смертельное ДТП
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, 27 августа, на 65-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги Hyundai совершил наезд на пешехода. Человек переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.
Как уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в результате столкновения переход от полученных травм погиб на месте. Личность и возраст мужчины устанавливаются.
За рулём иномарки находился 29-летний мужчина со стажем вождения 10 лет. Он пояснил, что ехал по левой полосе дороги, и неожиданно из-за машины справа выбежал пешеход. Водитель попытался затормозить, но наезда избежать не удалось.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в результате столкновения переход от полученных травм погиб на месте. Личность и возраст мужчины устанавливаются.
За рулём иномарки находился 29-летний мужчина со стажем вождения 10 лет. Он пояснил, что ехал по левой полосе дороги, и неожиданно из-за машины справа выбежал пешеход. Водитель попытался затормозить, но наезда избежать не удалось.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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