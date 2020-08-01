На Урале произошло задымление на шахте «Южная». Эвакуировали 175 работников
Происшествия
Фото: wikimapia.org
Сегодня утром, около 08:30, на Урале на 480 отметке ствола шахты «Южная» – структурном подразделении ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Предварительной причиной инцидента стало короткое замыкание силового кабеля. На месте работают 10 человек и две единицы техники 46 Пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области.
Были эвакуированы 175 работников. В результате произошедшего никто не пострадал.
«Прокуратура Кушвы в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения на предприятии требований законодательства об охране труда и трудовых прав работников. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,- рассказали в пресс-службе.
Предварительной причиной инцидента стало короткое замыкание силового кабеля. На месте работают 10 человек и две единицы техники 46 Пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области.
Были эвакуированы 175 работников. В результате произошедшего никто не пострадал.
«Прокуратура Кушвы в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения на предприятии требований законодательства об охране труда и трудовых прав работников. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,- рассказали в пресс-службе.