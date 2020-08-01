В Новоуральске без вести пропал 43-летний мужчина
Происшествия
Фото: Поисковой отряд «Прорыв»
В Новоуральске в Свердловской области разыскивают без вести пропавшего 43-летнего Сергея Полозникова. Последний раз мужчину видели 23 августа, передаёт поисковой отряд «Прорыв».
Приметы: рост 180 см, спортивное телосложение, тёмно-серые глаза, русые короткие волосы. На момент пропажи был одет в голубые джинсы, серую футболку, тёмную ветровку с жёлтыми полосками и чёрные туфли.
Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может находиться – сообщите об этом заместителю руководителя отряда Екатерине по телефону +7 932 120-99-17.
Приметы: рост 180 см, спортивное телосложение, тёмно-серые глаза, русые короткие волосы. На момент пропажи был одет в голубые джинсы, серую футболку, тёмную ветровку с жёлтыми полосками и чёрные туфли.
Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может находиться – сообщите об этом заместителю руководителя отряда Екатерине по телефону +7 932 120-99-17.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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