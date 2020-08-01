«Среднеуральская птицефабрика» может уйти от ответственности за слив нечистот на лесной участок

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Сегодня, 26 августа в Верхнепышминском городском суде Свердловской области состоялось заседание по иску природоохранного прокурора к Среднеуральской птицефабрике, в котором надзорное ведомство требовало запретить предприятию сливать канализацию в лес со взысканием ущерба, причиненного природе в 2019 году в результате слива отходов производства.Напомним, что зимой в результате прокурорской проверки было выявлено целое озеро нечистот у забора птицефабрики. Тогда руководство птицефабрики заявляло, что предприятие к этому не имеет никакого отношения, но уже через несколько недель в результате ночного рейда прокуратуры сотрудники «Среднеуральской» были буквально пойманы за руку, когда электропомпой сливали нечистоты на территорию земель лесного фонда.Сегодня, в ходе судебного заседания судья зачитала заключение эксперта, нанятого птицефабрикой, согласно которому на землю лилась едва ли не «ключевая вода» и почва загрязнению не подвергалась. Так же предприятие пытается избежать ответственности, убеждая суд в незаконности проверки. По мнению, представителей птицефабрики, о внезапной проверке их необходимо было известить в первую очередь.У присутствующих на заседании журналистов по манере ведения процесса складывается впечатление, что судья Верхнепышминского суда Ольга Карасёва, не заинтересована в привлечении к ответственности предприятия, к которому уже давно накапливаются претензии со стороны прокуратуры, Росприроднадзора и Минприроды. Напомним, ранее 13 августа, эта же судья отказала в удовлетворении иска прокуратуры к предприятию об обязательстве произвести реконструкцию пометохранилища, чтобы загрязняющие вещества не попадали в почву.Следующее заседание по данному делу назначено на 8 сентября. Редакция veved.ru продолжит следить за развитием ситуации в Верхнепышминском суде.